Перевозка тела домашнего животного и кремация домашних животных — это единый нераздельный комплекс мероприятий. Наши сотрудники заберут тело Вашего питомца и отвезут к нам в крематорий на кремацию.

Вы сами можете привести тело питомца на кремация, но только по предварительной договоренности по телефону .

Кремация домашних животных — это единственный законный способ отправить в последний путь своего домашнего питомца. Захоронение домашних животных на территории России запрещено законом статья 5.8 КоАп. Так же стоит отметить, что в нашей стране нет официальных кладбищь для животных!!! При желании, можно захоронить прах домашнего животного на специально организованном колумбарии или в удобном для Вас месте, так как прах после кремации животных стерилен и не окажет неблагоприятных воздействий на окружающую среду и не ухудшит эпидемиологическую обстановку. В нашей компании мы готовы предложить Вам два вида кремации: общая кремация животных и индивидуальная кремация животных.

Общая кремация животных — это ряд мероприятий по кремации домашнего питомцев крематоре с другими животными. Присутствие хозяев при таком виде кремации и выдача праха невозможна. Это наиболее дешовый вид кремации, так как трудозатраты при этом процессе минимальны. Гарантия, что тело Вашего питомца будет кремированно 100% при желании хозяина животного мы можем предолставить фото-отчет кремации. — это ряд мероприятий по кремации домашнего питомцев крематоре с другими животными. Присутствие хозяев при таком виде кремации и выдача праха невозможна. Это наиболее дешовый вид кремации, так как трудозатраты при этом процессе минимальны. Гарантия, что тело Вашего питомца будет кремированно 100% при желании хозяина животного мы можем предолставить фото-отчет кремации.

Индивидуальная кремация животных (в собственном крематоре) — это ряд мероприятий по кремированию тела домашнего питомца в индивидуальном крематоре. При таком виде кремации, хозяевам питомца предоставляется видео-отчет о кремации. Также возможно присутствие хозяев при самом процессе кремации при условии, что вес животного не более 5-10 кг. Это относительно дорогой вид кремации животных и при нем прах питомца упаковывается в урну для праха, а при желании прах может быть доставлен на дом.

После индивидуальной кремации у нас Вы сможете подобрать урну для праха своего питомца и организовать похороны домашнему животному. Мы гарантируем, что тело животного не будет выброшено, а будет довезено до места кремации. Усыпление будет абсолютно безболезненным.

При оформлении заказа на кремацию сотрудник компании ДогРитуал заполняет договор оказания услуг между хозяином питомца и нашим сотрудником. В договоре полностью прописана вся сумма, подробный перечень услуг и сроки исполнения договора. Оригинал договора остается на руках у хозяина питомц Сумма по договору оплачивается полностью после его подписания. Договор отдается хозяину животного в файле, в котором находится наша визитка и свидетельство о смерти на Вашего питомца.