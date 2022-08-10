Перевозка тела домашнего животного и кремация домашних животных — это единый нераздельный комплекс мероприятий. Наши сотрудники заберут тело Вашего питомца и отвезут к нам в крематорий на кремацию.
Вы сами можете привести тело питомца на кремация, но только по предварительной договоренности по телефону .
Кремация домашних животных — это единственный законный способ отправить в последний путь своего домашнего питомца. Захоронение домашних животных на территории России запрещено законом статья 5.8 КоАп. Так же стоит отметить, что в нашей стране нет официальных кладбищь для животных!!! При желании, можно захоронить прах домашнего животного на специально организованном колумбарии или в удобном для Вас месте, так как прах после кремации животных стерилен и не окажет неблагоприятных воздействий на окружающую среду и не ухудшит эпидемиологическую обстановку. В нашей компании мы готовы предложить Вам два вида кремации: общая кремация животных и индивидуальная кремация животных.
Индивидуальная кремация животных (в собственном крематоре) — это ряд мероприятий по кремированию тела домашнего питомца в индивидуальном крематоре. При таком виде кремации, хозяевам питомца предоставляется видео-отчет о кремации. Также возможно присутствие хозяев при самом процессе кремации при условии, что вес животного не более 5-10 кг. Это относительно дорогой вид кремации животных и при нем прах питомца упаковывается в урну для праха, а при желании прах может быть доставлен на дом.
После индивидуальной кремации у нас Вы сможете подобрать урну для праха своего питомца и организовать похороны домашнему животному. Мы гарантируем, что тело животного не будет выброшено, а будет довезено до места кремации. Усыпление будет абсолютно безболезненным.
При оформлении заказа на кремацию сотрудник компании ДогРитуал заполняет договор оказания услуг между хозяином питомца и нашим сотрудником. В договоре полностью прописана вся сумма, подробный перечень услуг и сроки исполнения договора. Оригинал договора остается на руках у хозяина питомц Сумма по договору оплачивается полностью после его подписания. Договор отдается хозяину животного в файле, в котором находится наша визитка и свидетельство о смерти на Вашего питомца.
ВАЖНО!
ОБЩАЯ КРЕМАЦИЯ
|ОБЩАЯ КРЕМАЦИЯ
|ЦЕНА
|Кошки
|3400 руб
|Собаки до 10 кг.
|3800 руб
|Собаки 10-30 кг.
|4400 руб
|Собаки 30-50 кг.
|5000 руб
|Собаки 50-70 кг.
|5500 руб
|Собаки 70-100 кг.
|7000 руб
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КРЕМАЦИЯ
|ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КРЕМАЦИЯ
|ЦЕНА
|Кошки
|7000 руб
|Собаки до 10 кг.
|7000 руб
|Собаки 10-30 кг.
|7500 руб
|Собаки 30-50 кг.
|8000 руб
|Собаки 50-70 кг.
|8500 руб
|Собаки 70-100 кг.
|9000 руб
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|ЦЕНА
|Выезд за МКАД каждый 1 км
|50 руб
|Видеоотчет (только при индивидуальной кремации)
|1500 руб
|Присутствие хозяев на кремации животных весом до 5 кг
|5000-7000
|Доставка урны по Москве
|500 руб
|Транспортировка тела на кремацию
|от 1500 руб
|Усыпление агрессивных животных
|+ 2000 руб
|Усыпление без забора на кремацию
|2000 руб
|Фаянсовые и фарфоровые урны
|2500-4000 руб
|Выдача праха в день кремации
|договорная